Слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель «об украинском русском языке» являются ее частным мнением. Об этом 8 апреля заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире радио «Новое время»

Аваковский язык. Глава МВД и вопросы языкознания © Facebook, Арсен Аваков

«Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова. — Ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны», — сказал Тимошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее назвал себя русскоязычным украинским националистом и заявил, что власти Украины должны приветствовать «развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться».