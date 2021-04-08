Ранее Мендель заявила, что Россия не имеет монополии на русский язык и Украине стоит заявить о существовании «украинского русского».
«Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова. — Ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны», — сказал Тимошенко.
Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее назвал себя русскоязычным украинским националистом и заявил, что власти Украины должны приветствовать «развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться».