«Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», — подчеркнул он.
В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных и еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами «нормандской четверки».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, и напомнил, что Россия не является стороной конфликта и, соответственно, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.