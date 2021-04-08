Россия не добивается того, чтобы «резать суверенитет» Украины или отхватывать ее территории, а, напротив, заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была стабильной. Об этом замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил в ходе пресс-конференции 8 апреля

Козак назвал военные действия Киева в Донбассе очередным пиаром © Facebook, Операція об'єднаних сил

В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных и еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами «нормандской четверки».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, и напомнил, что Россия не является стороной конфликта и, соответственно, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.