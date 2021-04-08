Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, хотя ранее утверждал, что прослужит стране всего пять лет. Об этом 8 апреля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью «Новому времени»

«Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-нибудь конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент», — заявил Тимошенко.

Игра со спичками: Козак заявил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что партия будет просить Зеленского идти на второй срок.

При этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что украинский лидер пока не принял решение. Сначала он планирует выполнить хотя бы половину своей предвыборной программы.