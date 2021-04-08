«Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-нибудь конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент», — заявил Тимошенко.
В марте глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что партия будет просить Зеленского идти на второй срок.
При этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что украинский лидер пока не принял решение. Сначала он планирует выполнить хотя бы половину своей предвыборной программы.