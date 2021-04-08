Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве 8 апреля

В настоящее время, по словам Козака, США, скорее всего, не вынуждают президента Украины Владимира Зеленского к обострению в Донбассе. При этом замруководителя администрации президента подчеркнул, что поездка украинского лидера в регион вряд ли приведет к эскалации ситуации, но Киев «играет со спичками».

«Я не думаю, что его [Зеленского] поездка на Донбасс будет связана с обострением. Сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, — это элемент той же игры», — сказал Козак.

Он заявил, что предложение России сделать переговоры по Донбассу открытыми вызвали истерику Киева, а Украине обязательно нужна конфиденциальность для того, чтобы продолжать линию дезинформации граждан, а также скрывать свою непоследовательность.

Козак назвал военные действия Киева в Донбассе очередным пиаром © Facebook, Операція об'єднаних сил

Напомним, что референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик, состоялся 12 мая 2014 года. После этого Украина начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новое руководство Украины направило против мирных жителей, не поддержавших незаконную смену власти в стране, батальоны неонацистов и ВСУ, от действий которых погибло уже около 13 тысяч человек.