По ее информации, лидеры двух стран обеспокоены эскалацией конфликта. Владимир Путин обратил внимание лидера ФРГ на провокационные действия украинских властей, которые специально обостряют военный конфликт в Донбассе, говорится в сообщении.
Президент РФ подчеркнул, что Киев должен выполнять договоренности по Донбассу и не ухудшать ситуацию, отметили в пресс-службе Кремля.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.