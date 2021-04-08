Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 8 апреля

По ее информации, лидеры двух стран обеспокоены эскалацией конфликта. Владимир Путин обратил внимание лидера ФРГ на провокационные действия украинских властей, которые специально обостряют военный конфликт в Донбассе, говорится в сообщении.

Президент РФ подчеркнул, что Киев должен выполнять договоренности по Донбассу и не ухудшать ситуацию, отметили в пресс-службе Кремля.

Цветков: «Где остановятся танки России, если Киев нападёт на Донбасс?» © кадр из видео Украина.ру

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.