«Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне», — сказал он.
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца.
В конце марта состоялись трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. СМИ назвали это мероприятие усеченным «нормандским форматом».
Позднее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «очень скоро» пройдут переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с Макроном и Меркель.