Переговоры советников в «нормандском формате» состоятся 19 апреля. Об этом замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил в ходе пресс-конференции 8 апреля, передает РИА Новости

«Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне», — сказал он.

Козак назвал военные действия Киева в Донбассе очередным пиаром © Facebook, Операція об'єднаних сил

Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца.

В конце марта состоялись трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. СМИ назвали это мероприятие усеченным «нормандским форматом».

Позднее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «очень скоро» пройдут переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с Макроном и Меркель.