13-летний украинский блогер Паша Пай, который известен «романом» с 8-летней блогершей Миланой Маханец, выложил в Instagram фото с макияжем и порассуждал об ориентации

«TikTok головного мозга»: звезды отреагировали на «роман» 8-летней киевской модели с 13-летним блогером © Милана Маханец/Инстаграм

«Если у меня девчачий голос (так многие говорят) и ужимки, это не обозначает, что я гей. Сейчас многие блогеры, в том числе Даня Милохин, Моргенштерн… Красят ногти, носят серёжки, делают макияж… Это не обозначает, что они геи», — написал блогер.

Мальчик напомнил подписчикам, что у него «есть девушка, так что он точно не гей», а фото сделано давно и «по приколу».

«Фото крутое. Краш», — написала в комментариях 8-летняя Мила Маханец, которая считается девушкой Пая.

Аккаунт девочки ведет ее мать, которая и распиарила в сети «роман» 8-летней девочки и 13-летнего подростка. Из-за снимков в аккаунтах детей, на которых они спят в обнимку, и сторис, где они отвечают про свои отношения, на Украине разгорелся скандал. Детский омбудсмен пообещал разобраться в ситуации. Полиция открыла уголовное производство.