«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер Мила Кузнецова, являющаяся к тому же обладательницей самого крупного бюста в стране 15 размера, рассказала подписчикам, что очень любит свою страну и восторгается ее красотой, но пока предпочтет пожить в другом месте. Об этом она написала в Instagram 7 апреля

«Улетела в Хурганикану (египетский город Хургада — ред.), прогрею арбузики на солнышке, пока у нас холодно. Летом я люблю отдыхать дома на речке в Киеве, Черном или Азовском море. Красота Украины безгранична», — написала Кузнецова.

К публикации она приложила снимок из самолета и предложила подписчикам угадать название отеля за ответные сувениры. Многие подписчики модели приняли участие в импровизированном конкурсе, но были и как всегда недовольные.

«Весь хайп чисто из-за большой груди. Но ведь люди не задумываются как это выглядит без одежды. Как в мемах про бабок, где до пола», — отреагировала на пост одна из пользовательниц.

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Мила Кузнецова — «Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер. Сейчас на девушку только в Instagram подписано более 700 тысяч человек.

Кстати, по мнению ученых, Украина входит в число стран, где многие женщины могут похвастаться большим размером груди: в среднем их размер не менее третьего. Так что случай Кузнецовой, хоть и исключение, но вполне вписывается в общее представление о пышногрудости украинок.