Украинские медики испытывают трудности из-за необходимости переводить на украинский язык профессиональные термины, и некоторые словари им не просто не помогают в этом, но и делают все комичнее. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Павел Волков

По его словам, задолго до Майдана, в 2000 «кучмовском» году, в Киеве был опубликован «Российско-украинский (московско-русь(с)кий или москвинско-русинский) медицинский (врачебный) словарь с иноязычными названиями» под редакцией С. Нечая.

«Например, инсульт в словаре переведен как "грець". "Хай йому грець" — черт с ним, капец ему. То есть если инсульт, то остается только сушить ласты. Бактериолога составители словаря называют "паличківець" — палочник. Учитывая, что палочник — это такое насекомое, то отношение к бактериологам, в общем, понятно. Еще больше досталось гематологу, его назвали "кровник". Так и представились сразу чеченские горы. Ну а анатомия переведена как "розтинацтво" — расчленение. Прямо-таки техасская резня бензопилой», — пишет автор.

С «підозрой» наголо. Что получается, когда стране с двумя нациями навязывают один язык © Украина.ру статье на сайте Украина.ру

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.