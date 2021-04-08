Министерство экономики Украины оценивает размер падения валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 2,2% в первом квартале 2021 года. Об этом 8 апреля министр экономики Игорь Петрашко рассказал в интервью изданию «Корреспондент»

По его словам, исходя из имеющихся показателей, первый квартал текущего года ожидался «минусовым». Советник Зеленского анонсировал рост ВВП в 2021 году © Facebook, Oleg Ustenko | Facebook, Oleg Ustenko | Перейти в фотобанк

«Сначала Минэкономики ожидало падение 4,8% по итогам 2020 года и на уровне 3% в первом квартале 2021 года. Фактически падение сократилось до 4% в 2020 году, и, соответственно, минус в январе-марте этого года мы ожидаем на уровне 2,2%, учитывая локдаун», — сказал он.

Также он сообщил, что за прошлый год экономика потеряла 4%. По его словам, министерство корректирует прогноз два раза в год, и ориентировочно до конца апреля будет следующее обновление.

По плану Кабинета министров прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% — в 2023 году. При этом Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4%.