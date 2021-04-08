Журналисты программы «Разоблачение» на телеканале KYIV. LIVE провели расследование и выяснили, что семья певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе владеет многомиллионной недвижимостью на Украине. Ролик опубликован 8 апреля

Журналисты показали на видео новую 5-комнатную квартиру звездной пары в новостройке Киева, которая по оценкам экспертов может стоить около 1 млн долларов (77 млн рублей).

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Меладзе в украинской столице принадлежат апартаменты в более, чем 200 квадратных метров примерно в 825 тысяч долларов (63,7 млн рублей), а еще журналисты узнали, что композитор скупает жилье в ЖК «Бульвар фонтанов», это многоэтажки премиум класса на Печерске.

Известно, что примерно год назад артист стал владельцем апартаментов примерно за треть миллиона долларов, а несколько недель назад приобрел жилье еще и в стеклянной башне «Скайлайн».

Рассмотрели сотрудники KYIV. LIVE и дом Меладзе в Киевской области: на видео попали камин, музыкальную студию, собственный выход на залив Днепра, причал для яхт и теннисный корт.

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Константина Меладзе с Украиной связывает не только его нынешняя супруга. Много лет музыкант жил в Киеве, будучи в браке с бывшей участницей «Мисс Украина» Яной Сумм. В этом союзе родилось трое детей, все они после развода родителей остались жить в украинской столице. У его нынешней супруги Веры Брежневой в Киеве живут родители и сестра.