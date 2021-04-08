Украинская певица Тина Кароль представила 8 апреля в Instagram отрывок из клипа на песню «Хороший парень» и похвастала неожиданной изюминкой образа - у певицы появились усы

«Всем бы артистам запретили»: «голое» фото Кароль подало зрителям идею © Тина Кароль/Инстаграм

«Завтра… #тинахорошийпарень», — заинтриговала певица.

«Это усы или контуринг губ?», «Мы ждали СЭКСИ-ПЭКСИ, а тут РЯДОВОЙ РАЙАН», «Ждали Тину в синем платье с розой, а дождались БИОРОБОТА», «Как дожить до завтра?», «Сама себе хороший парень», «Ничего не понятно, но очень интересно», — заволновались подписчики звезды.

В 2021 году Кароль выпустила пластинку «Красиво». Премьера нового видео на песню «Хороший парень», в котором можно будет лучше рассмотреть усы звезды, состоится в пятницу, 9 апреля.

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Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области РСФСР. Затем семья переехала в Ивано-Франковск, где родилась мать Тины. Кароль — Народная артистка Украины, представляла страну на «Евровидении-2006».