Восьмилетняя украинская модель Милана Маханец, из-за романа которой разгорелся скандал, 7 апреля в своем Instagram сравнила себя с Ван Гогом, Федором Достоевским и другими гениями

Скандальная 8-летняя киевская модель и ее 13-летний «бойфренд» исчезли из соцсети © Милана Маханец/Инстаграм

«Ученые, проанализировав жизнь гениев, создали целый раздел психиатрии — патография. Вот лишь несколько имен из обширного списка. Ван Гог считал себя одержимым бесом. У Гофмана была мания преследования и галлюцинации. Врубель и Хармс лечились в психиатрических клиниках, Достоевский страдал эпилепсией, у Мандельштама был тяжелый невроз и попытки суицида», — написала Маховец.

Она добавила, что для Пушкина была характерна резкая неустойчивость психики и ярко выраженная цикличность смены настроений. Именно это, как отметила 8-летняя блогерша, психиатр Чезаре Ломброзо считал отличительной чертой гениев.

Не так давно в Сети разгорелся скандал из-за романа 8-летней Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети публиковали снимки с откровенными объятиями и поцелуями, из-за чего пользователи были возмущены. Полиция открыла уголовное производство из-за романтических отношений детей. Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней девочки не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.