Высший антикоррупционный суд Украины отменил аресты средств и ценных бумаг, которые принадлежат старшему сыну экс-президента страны Александру Януковичу и содержатся в ПАО «Первый украинский международный банк», ОАО «Украинский бизнес банк» и ПАО «Всеукраинский банк развития». Об этом 8 апреля сообщает «Главком» со ссылкой на постановления

Отмечается, что в суд с соответствующими ходатайствами обратился адвокат Егор Воротынцев. От Ростова до Рублевки. Где поселился Янукович после госпереворота © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Действуя в интересах Александра Януковича, он отметил, что еще 1 апреля 2014 Печерский районный суд Киева арестовал деньги и ценные бумаги его клиента. Однако в настоящее время досудебное расследование в отношении Александра Януковича в уголовном производстве не осуществляется, он не имеет статуса подозреваемого», — говорится в сообщении.

Адвокат считает, что вмешательство государства в конституционные права Януковича и их ограничения являются неоправданными, а поэтому необходимо отменить аресты, которые действуют с 2014 года. Прокурор возразила против отмены арестов.

Ранее Александру Януковичу сообщили о подозрении и наложили арест на его имущество в целях обеспечения возможной конфискации.

По данным предварительного расследования, в 2012-2013 годах Александр Янукович, будучи владельцем группы компаний «Мако», вступил в сговор для создания субъектов предпринимательской деятельности, чтобы скрыть преступную деятельность.