Отмечается, что в суд с соответствующими ходатайствами обратился адвокат Егор Воротынцев.
«Действуя в интересах Александра Януковича, он отметил, что еще 1 апреля 2014 Печерский районный суд Киева арестовал деньги и ценные бумаги его клиента. Однако в настоящее время досудебное расследование в отношении Александра Януковича в уголовном производстве не осуществляется, он не имеет статуса подозреваемого», — говорится в сообщении.
Адвокат считает, что вмешательство государства в конституционные права Януковича и их ограничения являются неоправданными, а поэтому необходимо отменить аресты, которые действуют с 2014 года. Прокурор возразила против отмены арестов.
Ранее Александру Януковичу сообщили о подозрении и наложили арест на его имущество в целях обеспечения возможной конфискации.
По данным предварительного расследования, в 2012-2013 годах Александр Янукович, будучи владельцем группы компаний «Мако», вступил в сговор для создания субъектов предпринимательской деятельности, чтобы скрыть преступную деятельность.