По данным источников ZN.UA, заседание Совбеза, посвящённое контрабанде и конвертационным центрам, состоится 9 апреля.
«Это станет мощным ударом по бизнес-империи Стрелковского, ведь его платежная система GlobalMoney испытывает финальные конвульсии после разгромного постановления Нацбанка о необходимости идентифицировать все электронные кошельки с 15.09.2020», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские СМИ именуют Стрелковского «конвертатор Стрелок». По их данным, он реализовал десятки схем по возмещению НДС из бюджета Украины и обналичиванию.
В последнем уголовном производстве досудебное расследование закончилось 21 марта. В рамках этого дела Госбюро расследований опрашивало порядка 50 свидетелей.