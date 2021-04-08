Крупнейший на Украине конвертационный центр Вячеслава Стрелковского вскоре может оказаться под санкциями СНБО Украины. Об этом 8 апреля сообщает Telegram-канал «Шептун»

По данным источников ZN.UA, заседание Совбеза, посвящённое контрабанде и конвертационным центрам, состоится 9 апреля. СМИ выяснили имена попавших под санкции СНБО контрабандистов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Это станет мощным ударом по бизнес-империи Стрелковского, ведь его платежная система GlobalMoney испытывает финальные конвульсии после разгромного постановления Нацбанка о необходимости идентифицировать все электронные кошельки с 15.09.2020», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские СМИ именуют Стрелковского «конвертатор Стрелок». По их данным, он реализовал десятки схем по возмещению НДС из бюджета Украины и обналичиванию.

В последнем уголовном производстве досудебное расследование закончилось 21 марта. В рамках этого дела Госбюро расследований опрашивало порядка 50 свидетелей.