Несмотря на обострение ситуации в Донбассе, украинская сторона старается сделать все возможное, чтобы наступил мир. Об этом 8 апреля написал президент Владимир Зеленский в Twitter

Зеленский отправился на передовую в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Ранее сообщалось, что Зеленский едет в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, поскольку с конца марта Украина несет потери в зоне конфликта.

На текущей неделе украинский лидер провел переговоры с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что вступление Украины в альянс могло бы положить конец войне в Донбассе.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.