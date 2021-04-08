«Как Верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе. Едем на места обострения. Вечная память 23-летнему солдату, которого застрелили прошлой ночью. Украина нуждается в мире и сделает все для этого», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский едет в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, поскольку с конца марта Украина несет потери в зоне конфликта.
На текущей неделе украинский лидер провел переговоры с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что вступление Украины в альянс могло бы положить конец войне в Донбассе.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.