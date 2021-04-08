По словам Остафиевой, хотя большинство посетителей ведьма-бара всегда составляли женщины, сейчас активно звонят мужчины и пытаются забронировать стол. Когда хостес поясняет, что бар откроется после локдауна, они рассказывают о своих мифических друзьях, которые якобы были в баре на днях.
Ресторатор пояснила, что на телефон своего бара установила программу GetContact и теперь видит, кто звонит, чтобы заказать стол в локдаун. Программа показывает, как записан абонент в телефонных книжках своих контактов.
«На днях на рабочий телефон бара, если верить Getcontact, позвонил некий "Леха СБУ" и панибратским голосом рассказывал хостес, что ему нужно попасть в бар и будто его друзья «в понедельник у вас отдыхали», — рассказала Остафиева.
При этом другие абоненты сохранили номер «Лёхи», записав его ФИО, что позволило ресторатору проверить его декларацию с места работы.
Хозяйка ведьма-бара предположила, что зарплата в 12 тыс. «провоцирует изобретать методы дополнительного заработка».
«Ведь это же не спецзадание, правда? Я же не для того плачу налоги, чтобы целая Служба Безопасности Украины выискивала нарушителей карантина? Или для того?» — написала она.
Строгие карантинные ограничения из-за высокого уровня распространения коронавируса были введены в Киеве с 20 марта по 9 апреля. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что меры ужесточатся с 5 по 16 апреля. Минимальный штраф для работодателей, чьи заведения пускают посетителей в локдаун, — 34 тыс. гривен.