Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются забронировать столик в баре, чтобы спровоцировать предпринимателей на нарушение локдауна. Об этом в Facebook 8 апреля рассказала владелица киевского ведьма-бара «Лысая гора» Олеся Остафиева

По словам Остафиевой, хотя большинство посетителей ведьма-бара всегда составляли женщины, сейчас активно звонят мужчины и пытаются забронировать стол. Когда хостес поясняет, что бар откроется после локдауна, они рассказывают о своих мифических друзьях, которые якобы были в баре на днях. Такси втридорога, ресторан по договорённости. В Киеве начался локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ресторатор пояснила, что на телефон своего бара установила программу GetContact и теперь видит, кто звонит, чтобы заказать стол в локдаун. Программа показывает, как записан абонент в телефонных книжках своих контактов.

«На днях на рабочий телефон бара, если верить Getcontact, позвонил некий "Леха СБУ" и панибратским голосом рассказывал хостес, что ему нужно попасть в бар и будто его друзья «в понедельник у вас отдыхали», — рассказала Остафиева.

При этом другие абоненты сохранили номер «Лёхи», записав его ФИО, что позволило ресторатору проверить его декларацию с места работы.

Хозяйка ведьма-бара предположила, что зарплата в 12 тыс. «провоцирует изобретать методы дополнительного заработка».

«Ведь это же не спецзадание, правда? Я же не для того плачу налоги, чтобы целая Служба Безопасности Украины выискивала нарушителей карантина? Или для того?» — написала она.

Строгие карантинные ограничения из-за высокого уровня распространения коронавируса были введены в Киеве с 20 марта по 9 апреля. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что меры ужесточатся с 5 по 16 апреля. Минимальный штраф для работодателей, чьи заведения пускают посетителей в локдаун, — 34 тыс. гривен.