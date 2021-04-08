Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский договорился с РФ о поставках нескольких десятков тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 8 апреля сообщает Sputnik

Австрия может зарегистрировать «Спутник V» в обход ЕС — канцлер © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Сейчас вроде бы все решено, данная вакцина поступит в Приднестровье двумя партиями — в апреле и мае», — заверил Красносельский.

В рамках первого транша республика получит 42 тысячи доз «Спутник V», второго — 20 тысяч. Поставки будут осуществляться через территорию Молдавии, а сама иммунизация проходить на добровольной основе.

В феврале российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Молдавии, теперь препарат может применяться на территории страны. Позже глава государства Майя Санду обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в предоставлении вакцины для граждан республики.

Всего с начала пандемии в Приднестровье было зафиксировано более 43 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Молдавии — более 238 тысяч.