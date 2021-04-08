На Зеленского работала мощная пропагандистская машина, а часть голосов вообще были сфальсифицированы. Настоящего мнения людей никто не спрашивал, сказал эксперт.
«Мнение людей в таких странах, как наша, не играет особенной роли. Нам навязывают нового президента Украины, максимально сужая выбор. Было понятно, что Зеленский победит с большим преимуществом, потому что на Порошенко уже висел сплошной негатив», — утверждает Рудяков.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно них не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.