Автор упомянул такие слова, как «наразi» и «відтак».
Первое переводится как «на данный момент», но используется как обывателями, так и телевизионными дикторами повсеместно, не меняя смысл предложения.
«Похожая история с еще одним западноукраинским диалектным словом "відтак", которое вместо литературного украинского слова "тому" ("потому") используют все дикторы, причем не только на центральных телеканалах, но и на местных, восточноукраинских. У того же Ивана Франко "відтак" означает "потом", "после того". То есть не просто используют диалектное слово, но еще и используют его неправильно», — пишет Волков.
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