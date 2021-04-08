Украинские СМИ активно используют диалектные слова, более того, делают это неправильно. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Павел Волков

Автор упомянул такие слова, как «наразi» и «відтак».

С «підозрой» наголо. Что получается, когда стране с двумя нациями навязывают один язык © Украина.ру

«Похожая история с еще одним западноукраинским диалектным словом "відтак", которое вместо литературного украинского слова "тому" ("потому") используют все дикторы, причем не только на центральных телеканалах, но и на местных, восточноукраинских. У того же Ивана Франко "відтак" означает "потом", "после того". То есть не просто используют диалектное слово, но еще и используют его неправильно», — пишет Волков.

Подробнее о том, почему тотальная украинизация неэффективна, читайте в статье на сайте Украина.ру