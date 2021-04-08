«В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об увольнении с должности Тупицкого А. и Касминина А.», — написала депутат.
Фамилии депутатов, которые внесли представление, не разглашаются.
При этом на сайте КСУ сообщается, что речь идет о представлении 49 депутатов. Уполномоченным представителем субъекта права на конституционное представление указан депутат Сергей Власенко.
Ранее президент Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.
Мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).