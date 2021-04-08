Из-за влияния витамина C на почки нельзя принимать его в избыточном количестве, даже чтобы восстановиться после перенесенного коронавируса. Об этом 7 апреля предупредил украинский сосудистый хирург Александр Боркивец, отвечая на вопросы читателей «Фактов»

Врач отметил, что витамин С помогает организму бороться с болезнью, например коронавирусной инфекцией, но нужно принимать его в умеренных дозах — от одного до двух граммов. Диетолог рассказала, что нужно есть для выработки антител © Christian Witte / flickr

Прием витамина C может помочь восстановить силы после коронавируса. Однако нельзя пить его бесконтрольно и без показаний.

Он может вызывать образование камней в почках, а в больших дозах вредит структуре костей и грозит развитием остеопороза.

«Излишек витамина С выводится почками, причем чем продолжительнее был прием, тем интенсивнее. И продолжается даже после отмены витамина, что угрожает гиповитаминозом», — подчеркнул врач.

Поэтому при хронических заболеваниях, особенно при проблемах с почками, перед приемом витаминов необходимо проконсультироваться с врачом.