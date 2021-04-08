«Раньше я жила в очень осуждающем обществе, где другие знают лучше, чем вы, что вам делать, как вам выглядеть и что носить. Переезд в США стал для меня глотком свободы. Впервые в жизни я не чувствовала, как на меня давят, пытаясь втиснуть в чью-то рамку. И я сохраню это, пока живу», — написала Стефанко.
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Олесе Стефанко 32 года, она родом из села Ковалевка Ивано-Франковской области. В 2011 году она победила в конкурсе «Мисс Украина Вселенная». В 2016-м модель вышла замуж за IT-специалиста родом из Белоруссии Сержа Алисеенко, пара живет в США.