Первая «Вице-мисс Вселенная-2011» Олеся Стефанко, которая с 2014 года живет и работает моделью в Нью-Йорке, 7 апреля сравнила американцев и украинцев в своем Instagram. Выводы оказались не в пользу последних

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