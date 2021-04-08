Слово «наразi» стало настоящим польским паразитом в украинском языке. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Павел Волков

Он отметил, что словом «наразi» пестрят сообщения в СМИ и пресс-служб, официальные выступления и судебные заседания.

«Эту "наразю" как слово-паразит вставляют куда ни попадя: наразі дякую (спасибо), наразі пішов дощ (пошел дождь), наразі Зеленському подзвонив Байден (Зеленскому позвонил Байден) и т.д. Так и хочется сказать: "Однако, здравствуйте". "Наразя" как паразит стала вгрызаться в тело украинского языка не вчера», — отметил Волков.

С «підозрой» наголо. Что получается, когда стране с двумя нациями навязывают один язык © Украина.ру Олеся Бузины: «Это ничего не значащее слово. В переводе: "на этот момент". Слово-паразит, как "ну" или "э-э-э". Нечего человеку сказать, так он сует свое "наразі" — дабы образованность показать, как Голохвастов. Ладно бы это "наразі" было украинским. Но почему его не употребляют Шевченко, Нечуй-Левицкий, Карпенко-Карый, Панас Мирный? Почему в их произведениях ни одного "наразі" на десятки томов? Потому что слово это польское — символизирующее искажение украинского языка на Галичине под польским гнетом».

При этом, как отмечает Волков, советский словарь украинского языка 1974 года такое слово знает и переводит его как «пока что» и «сейчас» с пометкой «диалектное». В качестве примеров использования приводятся фразы из произведений западноукраинских писателей Ивана Франко и Ярослава Галана.

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