Она прикрепила к посту фотографию красного платья россиянки, похожего на то, в котором Баюл выступала больше 15 лет назад.
«Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмом вышел», — написала украинка.
Нужно сказать, что платья похожи только цветом (красные с золотыми узорами), в остальном (вырез, рукава, вышивка) они отличаются.
В 1994 году в норвежском Лиллехаммере Баюл завоевала первое в истории олимпийское золото для Украины — тогда фигуристке было всего 16 лет. Впоследствии уроженка Днепра перебралась в США, где сначала работала по контракту, а оставив спорт — занялась бизнесом. В Соединенных Штатах Баюл неоднократно оказывалась в центре различных скандалов и лечилась от алкоголизма.