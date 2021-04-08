Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 в одиночном катании Оксана Баюл 7 апреля в своем Instagram обвинила российскую олимпийскую чемпионку Пхенчхана-2018 Алину Загитову в плагиате из-за наряда

Защитница Отечества: Фигуристка Загитова выиграла первое золото для России на Олимпиаде © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмом вышел», — написала украинка.

Нужно сказать, что платья похожи только цветом (красные с золотыми узорами), в остальном (вырез, рукава, вышивка) они отличаются.

В 1994 году в норвежском Лиллехаммере Баюл завоевала первое в истории олимпийское золото для Украины — тогда фигуристке было всего 16 лет. Впоследствии уроженка Днепра перебралась в США, где сначала работала по контракту, а оставив спорт — занялась бизнесом. В Соединенных Штатах Баюл неоднократно оказывалась в центре различных скандалов и лечилась от алкоголизма.