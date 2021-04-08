В Белоруссии начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Об этом сообщила пресс-служба компании «Белэнерго» в своем Telegram-канале 8 апреля

Президент Литвы призвал Киев отказаться от белорусской электроэнергии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Двадцатичетырехчасовая программа испытаний предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности», — говорится в сообщении.

Аналогичные тесты запланированы на 11 апреля.

Белоруссия входит в энергокольцо БРЭЛЛ вместе с Россией, Литвой, Латвией и Эстонией. Страны Балтии решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу. Для этого будет использована уже построенную смычка LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Выход намечен на 2025 год.

После распада БРЭЛЛ Калининградская область останется в изоляции, для работы энергосистемы уже построены новые ТЭС.