Отмечается, что испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планов стран Балтии выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
«Двадцатичетырехчасовая программа испытаний предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности», — говорится в сообщении.
Аналогичные тесты запланированы на 11 апреля.
Белоруссия входит в энергокольцо БРЭЛЛ вместе с Россией, Литвой, Латвией и Эстонией. Страны Балтии решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу. Для этого будет использована уже построенную смычка LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Выход намечен на 2025 год.
После распада БРЭЛЛ Калининградская область останется в изоляции, для работы энергосистемы уже построены новые ТЭС.