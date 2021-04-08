Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, 7 апреля принял участие в проекте «Новини. LIVE», где рассказал о том, как живет после развода со звездой: о переезде и новой любви

Украинская рэперша заговорила о патриотизме, прикрыв наготу флагом © Alyona Alyona/Инстаграм

«Есть у меня отношения с девушкой. Конечно, да», — ответил Налчаджиоглу на вопрос о личной жизни, уточнив, что на этот раз у него «все серьезно».

Кроме того, бизнесмен заявил, что решил менять свою жизнь и по другим направлениям, и переехал из города, построив себе «скромный красивый дом». Себя бывший певицы тоже назвал скромным, после чего перечислил марки авто, на которых он за последнее время ездил. В список попали Ferrari, Range Rover и Porsche Turbo.

«Одно время купил себе Tesla. Я любитель сам ездить за рулем — 5 тыс. км проехал по Украине, гастрольный тур себе такой сделал», — сказал он.

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Лорак и Налчаджиоглу поженились в 2009 году, брак продержался 10 лет, за это время у супругов родилась дочь.

Примерно за год до развода Налчаджиоглу застукали в одном из киевских ночных клубов в тот момент, когда он гладил бедра неизвестной девушки. Позже предприниматель назвал произошедшее ошибкой, но подчеркнул, что не будет оправдываться.

Несколько дней назад Лорак заявила, что снова влюбилась, но имени нового избранника не назвала.