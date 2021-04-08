Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом он сказал 8 апреля в эфире LTV Ziņu Dienests

По словам главы МИД, в Латвии наблюдают, как «Россия стягивает войска к границам Украины», и хотя неясно, является это демонстрацией силы или агрессией, это дает основания для беспокойства. Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Видимо, уже пора предоставить этот план Украине. Это будет как минимум сигналом от нас, что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение», — сказал Ринкевич.

Ранее в поддержку вступления Украины в НАТО высказалась Литва. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ПДЧ для Украины стал бы «сильным сигналом для России».

Представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства альянса.