Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции на фоне эскалации ситуации на линии разграничения. Об этом 8 апреля сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — говорится в сообщении.

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В октябре 2019 года Зеленский находился в городе Золотое Луганской области, где пробуксовывал процесс отведения сил от линии разграничения. В ходе одной из встреч Зеленский вступил в словесную перепалку с бойцом добровольческого батальона. Тогда Зеленский заявил, что военный не может озвучивать президенту никаких ультиматумов. «Ты не понял… Я президент этой страны. Мне — 42-й год… Я тебе пришел и сказал: "Оружие убери"», — заявил тогда Зеленский.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.