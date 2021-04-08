«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский едет в Донбасс как Верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными на передовой и поддержать их боевой дух.
В октябре 2019 года Зеленский находился в городе Золотое Луганской области, где пробуксовывал процесс отведения сил от линии разграничения. В ходе одной из встреч Зеленский вступил в словесную перепалку с бойцом добровольческого батальона. Тогда Зеленский заявил, что военный не может озвучивать президенту никаких ультиматумов. «Ты не понял… Я президент этой страны. Мне — 42-й год… Я тебе пришел и сказал: "Оружие убери"», — заявил тогда Зеленский.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.