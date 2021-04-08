Специалисты исследуют дно Азовского моря на наличие запасов пресной воды. Об этом 7 апреля сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, передает РИА Новости

Вода, банки и застройка: какие проблемы испытывает Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Кроме того, параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Раньше Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. Правительство РФ направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.