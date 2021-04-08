«Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах. <…> Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», — отметил Кабанов.
Кроме того, параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Раньше Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. Правительство РФ направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.