В 2016 году город Днепропетровск на Украине был переименован в Днепр. Таким образом от названия откололи часть, напоминающую о Григории Петровском, советском партийном и государственном деятеле. При этом область осталась Днепропетровской, ее название закреплено в Конституции, — напоминает Telegram-канал Украина.ру.
«В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется Днепр», — сообщил министр.
По его словам, жители Днепра и Днепропетровской области этой весной смогут проголосовать за имя, которое присвоят аэропорту. Скорее всего, это будет знаковый украинский исторический деятель.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает «пропаганду» советской символики. Начиная с того момента, в украинском государстве началось массовое переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Украинский Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона «о декоммунизации» и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
По данным института, до конца ноября 2016 года должны быть переименованы более 940 населенных пунктов.