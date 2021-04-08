Днепропетровский аэропорт теперь будет звучать, как и название города - «Днепр». Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Facebook 8 апреля

В 2016 году город Днепропетровск на Украине был переименован в Днепр. Таким образом от названия откололи часть, напоминающую о Григории Петровском, советском партийном и государственном деятеле. При этом область осталась Днепропетровской, ее название закреплено в Конституции, — напоминает Telegram-канал Украина.ру.

«В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется Днепр», — сообщил министр.

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В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает «пропаганду» советской символики. Начиная с того момента, в украинском государстве началось массовое переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Украинский Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона «о декоммунизации» и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

По данным института, до конца ноября 2016 года должны быть переименованы более 940 населенных пунктов.