Попытка сделать украинский язык единственным национальным выглядит чудовищно и, согласно современному международному законодательству, тянет на преступление. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Павел Волков

«Одно дело — проворачивать такое, когда нации нет и она только формируется из разрозненных феодальных сообществ; другое — когда нации (на территории Украины основные — украинская и русская) давным-давно созданы, имеют свои развитые языки, культуры, традиции, образ жизни и т.д. Поэтому на Украине происходит не формирование украинской нации, а этноцид нации русской с целью растворить ее в украинской», — пишет автор.

С «підозрой» наголо. Что получается, когда стране с двумя нациями навязывают один язык © Украина.ру

Подробнее о том, почему тотальная украинизация неэффективна, читайте в статье на сайте Украина.ру.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.