Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе на днях рассказал поклонникам в своем Instagram о том, что стал членом жюри интересного конкурса, но в публикации допустил пунктуационную ошибку

Меладзе прокомментировал свой свежий снимок, написав, что на днях принял участие в качестве члена жюри в конкурсе вокалистов «Яны Мон», проходившего в Уфе. При этом музыкант уточнил, что быть строгим у него получилось совсем недолго.

«Валерий, в последнем предложении запятая лишняя», — тут же поправила артиста одна из его подписчиц.

Вышкребок виддухопелил: что значат эти украинские ругательства © CC0, Pixabay Александр Буйнов.

«Грузинам можно! И еще писать с акцентом», — защитил он коллегу.

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В конце 2020 года Меладзе угодил в скандал, когда призвал музыкантов бойкотировать голубые огоньки из-за того, что власти страны запретили им проводить концерты в карантин. Тогда на музыканта обрушились не только зрители, но и музыканты. Но сейчас, похоже, история уже поутихла.

К слову, учился певец на Украине, в 1989 году он закончил Николаевский кораблестроительный институт имени С.О. Макарова. Кроме того, во время учебы Меладзе был участником местной музыкальной группы «Апрель».