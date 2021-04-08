Меладзе прокомментировал свой свежий снимок, написав, что на днях принял участие в качестве члена жюри в конкурсе вокалистов «Яны Мон», проходившего в Уфе. При этом музыкант уточнил, что быть строгим у него получилось совсем недолго.
«Валерий, в последнем предложении запятая лишняя», — тут же поправила артиста одна из его подписчиц.
Меладзе ответил ей, что это вышло случайно и сразу поправил текст поста, но позже в диалог вмешался другой исполнитель Александр Буйнов.
«Грузинам можно! И еще писать с акцентом», — защитил он коллегу.
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В конце 2020 года Меладзе угодил в скандал, когда призвал музыкантов бойкотировать голубые огоньки из-за того, что власти страны запретили им проводить концерты в карантин. Тогда на музыканта обрушились не только зрители, но и музыканты. Но сейчас, похоже, история уже поутихла.
К слову, учился певец на Украине, в 1989 году он закончил Николаевский кораблестроительный институт имени С.О. Макарова. Кроме того, во время учебы Меладзе был участником местной музыкальной группы «Апрель».