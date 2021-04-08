«Радиационный фон в Донецкой и Луганской областях мы проконтролировали в последний раз в начале марта. Всего контролировали его дважды: 17 февраля и 5 марта. Проконтролировали, сделали заборы грунтов и воды — поверхностных и подземных вод. Пока что всё в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предположить сложно», — отметил министр.
По его словам, для полного понимания ситуации шахту должны исследовать эксперты, однако нынешние власти Донбасса отказали в доступе на территорию шахты для исследования.
«По нашей информации, из сухой консервации шахта перешла в мокрую консервацию, то есть — затопление. Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, потому что доступа к шахте нет», — добавил Абрамовский.