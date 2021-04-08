Донбассу может угрожать экологическая катастрофа из-за того, что власти перестали откачивать воду из радиационной пустоты в шахте «Юный коммунар». Об этом 7 апреля сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в эфире телеканала «Дом»

Донбасс: от экологической катастрофы до геноцида © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, для полного понимания ситуации шахту должны исследовать эксперты, однако нынешние власти Донбасса отказали в доступе на территорию шахты для исследования.

«По нашей информации, из сухой консервации шахта перешла в мокрую консервацию, то есть — затопление. Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, потому что доступа к шахте нет», — добавил Абрамовский.