МИД России иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби по ситуации на границе с Украиной. Свой ответ ведомство опубликовало в Telegram-канале 7 апреля

Вице-премьер Украины отверг обвинения в подготовке наступления в Донбассе © скриншот LBTV

«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», — прокомментировал МИД.

Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что все пояснения американской стороне были даны еще на прошлой неделе. Он также заявил, что в «тональности и перспективе», предложенной США, Россия вести диалог не будет, поэтому Вашингтону придется довольствоваться уже полученными пояснениями.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Он подчеркнул, что это никому не угрожает и, соответственно, волновать никого не должно.