Речь идет о третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая состоялась в ресторане Центрального дома литераторов. Там в свое время появлялись Владимир Высоцкий и Андрей Миронов.
Юрий Антонов, которому в феврале исполнилось 76 лет, охотно позировал фотографам и не отказывался от общения с журналистами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МАКСИМУМ ОГОЛЕНИЯ: УКРАИНКА ПОТРОЛЛИЛА ВЛАСТИ ДУБАЯ.
Совсем недавно артист сетовал на проблемы со здоровьем, рассказывая о том, что реабилитация затянулась и улучшения все никак не наступают. А вот на затворничество певец никогда не жаловался, он живет в собственном особняке в Подмосковье, где держит много животных, а по дому ему помогают нанятые работники.
«Кому-то, возможно, находиться дома сложно, он рвется на волю. Я занят творчеством. Кроме того, живу в Подмосковье, рядом лес, я могу погулять на природе. Мне в этом плане проще, чем некоторым людям», — говорил ранее Антонов.
В 2017 году данные композитора были внесены в базу «Миротворец», где в качестве причин его неугодности местным радикалам было указано посещение Крыма и несогласие с политикой Киева.