Российский композитор и певец Юрий Антонов долгое время не выходил в свет. Несколько лет назад артист получил серьезную травму колена, после которой перенес несколько операций и не мог свободно передвигаться, но 7 апреля «Комсомольская правда» написала хорошую новость: музыкант посетил церемонию вручения одной из музыкальных премий

Речь идет о третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая состоялась в ресторане Центрального дома литераторов. Там в свое время появлялись Владимир Высоцкий и Андрей Миронов.

На Украине водитель маршрутки обозвал атошника свиньей © buses7675! / flickr Юрий Антонов, которому в феврале исполнилось 76 лет, охотно позировал фотографам и не отказывался от общения с журналистами.

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Совсем недавно артист сетовал на проблемы со здоровьем, рассказывая о том, что реабилитация затянулась и улучшения все никак не наступают. А вот на затворничество певец никогда не жаловался, он живет в собственном особняке в Подмосковье, где держит много животных, а по дому ему помогают нанятые работники.

«Кому-то, возможно, находиться дома сложно, он рвется на волю. Я занят творчеством. Кроме того, живу в Подмосковье, рядом лес, я могу погулять на природе. Мне в этом плане проще, чем некоторым людям», — говорил ранее Антонов.

В 2017 году данные композитора были внесены в базу «Миротворец», где в качестве причин его неугодности местным радикалам было указано посещение Крыма и несогласие с политикой Киева.