«Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипуляционный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого», — написал Витренко.
Кроме того, он отметил, что готовится к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который планируется на ближайшие дни.
Накануне украинские СМИ сообщили, что Витренко написал заявление об увольнении.
Ранее Рада дважды провалила второе назначение Витренко вице-премьером, министром энергетики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. Из-за отсутствия полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.