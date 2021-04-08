И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности, несмотря на слухи о недовольстве его работой во главе Минэнерго, которые он считает манипуляцией. Об этом 8 апреля Витренко написал в Facebook

«Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипуляционный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого», — написал Витренко.

Разочаровал Зеленского и поссорился со Шмыгалем: Витренко написал заявление об отставке © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Накануне украинские СМИ сообщили, что Витренко написал заявление об увольнении.

Ранее Рада дважды провалила второе назначение Витренко вице-премьером, министром энергетики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. Из-за отсутствия полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.