Украина не причастна к похищению экс-судьи Николая Чауса в центре Кишинева. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чоко, передали 7 апреля на сайте ведомства

Санду замешана в похищении украинского судьи Чауса — партия Додона © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Николаем Чаусом, а для установления всех обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу», — заявил министр.

По его словам, Украина ждала, что после положительного завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище он будет экстрадирован.

При этом Кулеба отметил, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые якобы ставят цель «сорвать положительное для обеих стран развитие отношений».

В 2016 году судья Днепровского районного суда Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов. По данным следствия, Чаус требовал деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Бывшего судью объявили в национальный и международный розыск. На Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

На прошлой неделе адвокат экс-судьи Ростислав Кравец со ссылкой на жену Чауса заявил, что бывшего судью похитили в Молдавии. 5 апреля молдавские правоохранители заявили, что этим занимались иностранцы, которые выехали на Украину. Одного из подозреваемых удалось задержать.