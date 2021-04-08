«"Вышкребок" — изначально слово указывало на младшего ребенка в семье, но его используют в качестве оскорбления, указывая на неполноценность своего оппонента. Иногда — в качестве синонима слова "покидьок", означающего на русском подонка и негодяя», — пишет автор.
Он также упоминает такие слова, как «виддухопелити» и «видгамселити», которые переводятся как «избить».
«Причем в него вкладываются эмоциональные коннотации», — добавил Манчук.
Полный словарь украинских ругательств можно найти в статье на сайте Украина.ру.