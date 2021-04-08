В украинском языке, помимо привычных на постсоветском пространстве ругательств, существуют и собственные, звучащие для русскоязычного слушателя необычно. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Андрей Манчук

«"Вышкребок" — изначально слово указывало на младшего ребенка в семье, но его используют в качестве оскорбления, указывая на неполноценность своего оппонента. Иногда — в качестве синонима слова "покидьок", означающего на русском подонка и негодяя», — пишет автор.

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«Причем в него вкладываются эмоциональные коннотации», — добавил Манчук.

Полный словарь украинских ругательств можно найти в статье на сайте Украина.ру.