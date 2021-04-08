Водитель маршрутки, ехавшей из поселка Шкло во Львов, нагрубил пассажиру. Об этом 7 апреля сообщил «24 канал»

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Однако водитель сказал, что документы на льготный проезд не действуют из-за карантина. Он бросил в пассажира 10 гривен (27,5 рубля), который тот заплатил за проезд со скидкой, накричал на него и назвал свиньей.

«Иди, садись сзади, чтобы я тебя даже не видел. Все вы такие "воины"», — нагрубил водитель.

Во Львове во время карантина весь городской общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок, то есть все льготы отменены. Этим пользуются водители пригородных автобусов, хотя льготы в области продолжают действовать.