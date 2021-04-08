Военнослужащий, принимавший участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, ехал на работу во Львов. При себе у него было удостоверение инвалида войны.
Однако водитель сказал, что документы на льготный проезд не действуют из-за карантина. Он бросил в пассажира 10 гривен (27,5 рубля), который тот заплатил за проезд со скидкой, накричал на него и назвал свиньей.
«Иди, садись сзади, чтобы я тебя даже не видел. Все вы такие "воины"», — нагрубил водитель.
Во Львове во время карантина весь городской общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок, то есть все льготы отменены. Этим пользуются водители пригородных автобусов, хотя льготы в области продолжают действовать.