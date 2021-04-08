В городе Жмеринке Винницкой области в квартале Юго-Западный бешеный лис набросился на домашнюю овчарку, которая гуляла вместе с хозяином. Собака лису задушила, но позже экспертиза выявила страшную деталь: животное было больно бешенством. В микрорайоне, где произошел инцидент, ввели карантин, написал 7 апреля сайт 0432.ua

Начальник местной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Николай Горбатюк сообщил, что укушенная собака была привита от бешенства, но пока животное еще будут наблюдать.

На месте происшествия провели санитарно-дезинфицирующие мероприятия, а также в кварталах Юго-Западный, Первомайский и лесных угодьях в радиусе пяти километров ввели карантинный режим, который продлится до 20 мая.

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Бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, передается со слюной при укусе больным животным. Вирус, распространяясь по нервным путям, достигает коры головного мозга, поражает ее, вследствие чего больной утрачивает способность глотать, а значит, и пить, и в итоге мучительно умирает.