Начальник местной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Николай Горбатюк сообщил, что укушенная собака была привита от бешенства, но пока животное еще будут наблюдать.
На месте происшествия провели санитарно-дезинфицирующие мероприятия, а также в кварталах Юго-Западный, Первомайский и лесных угодьях в радиусе пяти километров ввели карантинный режим, который продлится до 20 мая.
Местных жителей просят сообщать в ветеринарную службу о случаях укусов людей и домашних животных дикими хищниками или бродячими котами и собаками.
Бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, передается со слюной при укусе больным животным. Вирус, распространяясь по нервным путям, достигает коры головного мозга, поражает ее, вследствие чего больной утрачивает способность глотать, а значит, и пить, и в итоге мучительно умирает.