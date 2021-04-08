В Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций. Об этом 7 апреля сообщил портал Globo

Украина, жуткие будни коронавируса: страна бьёт антирекорды © REUTERS, Roman Baluk Отдельные мутации свойственны британскому, южноафриканскому и двум другим бразильским штаммам. В конце марта в Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.