Новый вид инфекции, обнаруженный в городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс, имеет комбинацию особенностей, присущих ранее выявленным опасным типам COVID-19.
Отдельные мутации свойственны британскому, южноафриканскому и двум другим бразильским штаммам.
В конце марта в Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.