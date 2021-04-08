«"Навиженый" или "пришелепкуватий" — эти слова указывают на человека с психическими расстройствами. А вот ругательство "пранцюватий" переводится на русский как "сифилитик", поскольку слова "пранци" и "пранки" означали в украинском не розыгрыш, а кожные болячки, характерные для этой болезни», — пишет автор.
Он также рассказал о западноукраинском диалектизме «шляк», который переводится как «удар» или «инсульт», которого нередко желали своим врагам.
«Из чего ясно, что создатели украинской брани не страдали излишней политкорректностью», — отметил Манчук.
Полный словарь украинских ругательств можно найти в статье на сайте Украина.ру.