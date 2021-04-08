Создатели украинской брани не страдали излишней политкорректностью – некоторые слова напрямую желают обидчику получить инсульт или намекают на то, что он болен сифилисом. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Андрей Манчук

«"Навиженый" или "пришелепкуватий" — эти слова указывают на человека с психическими расстройствами. А вот ругательство "пранцюватий" переводится на русский как "сифилитик", поскольку слова "пранци" и "пранки" означали в украинском не розыгрыш, а кожные болячки, характерные для этой болезни», — пишет автор.

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«Из чего ясно, что создатели украинской брани не страдали излишней политкорректностью», — отметил Манчук.

Полный словарь украинских ругательств можно найти в статье на сайте Украина.ру.