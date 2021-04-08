Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в своем Facebook назвал 8 апреля днем печальных рекордов

Украина снова побила антирекорд по заболеваемости COVID-19 © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Он добавил, что, кроме этого, Минздрав Украины опубликовал данные, согласно которым показатель госпитализаций больных с COVID-19 в стране превышен (60 на 100 тысяч населения) в 22 регионах, включая Киев, а в красной зоне находятся столица и 10 областей.

«Занятость коек с кислородом в Киеве при нормативном показателе 65% — почти 85%. Видимо, как поется в старой песне: "мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена", уже пора эти имена присваивать. Например, рекорд заполненности коек имени Кличко, рекорд обнаруженных новых случаев заболевания при низком уровне тестирования имени Степанова, рекордный провал вакцинации имени Ляшко. Кому рекорд по количеству смертельных случаев в сутки от коронавируса?», — сыронизировал депутат.

За все время пандемии коронавирусом заболели больше 1,8 миллиона украинцев, около 36 тысяч человек умерли.