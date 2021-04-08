США, Великобритания, Канада, Литва и Польша в ходе встречи обсудили «рост российской военной активности» у границ Украины. Об этом 8 апреля сообщает РИА Новости

Соседов ответил, смогут ли Россия и Украина помириться © sosedov.tv Бен Уоллес. С американской стороны в мероприятии участвовала исполняющая обязанности замминистра обороны Аманда Дори.

«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — заявил Госдепартамент.

Также страны пообещали предоставить тренировки украинским военным и поддерживать «выстраивание потенциала» вооруженных сил Украины.

На прошлой неделе Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). В то же время в ДНР уже неоднократно заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».