Украина потеряет территории на юго-востоке из-за вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны. Об этом заявил 7 апреля бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш»

Украине назвали условие для вступления в НАТО © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», — пояснил генерал-майор.

Вовк отметил, что Украина не способна выиграть войну без участия НАТО, однако альянс не намерен участвовать в боевых действиях.

«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем"», — заключил он.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.

На днях представитель кабмина Германии Ульрике Деммер заявила, что НАТО пока не собирается принимать Украину в свой состав.