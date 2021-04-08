Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко поделился ожиданиями, что в 2021 году рост ВВП будет больше, чем 4%. Об этом 7 апреля сообщили на сайте главы государства

Украинский Госстат оценил падение ВВП за 2020 год © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

«Staff level agreement — это такое соглашение, которое предварительно подписывается между всеми сторонами, в нашем случае — между государством Украина и МВФ. То есть это предварительное согласие относительно того, каким образом будет построена программа (сотрудничества с МВФ. — ред.). Да, мы ожидаем подписания этого предварительного согласования», — сказал он.

Устенко отметил, что переговоры с МВФ проходят по нескольким направлениям. В частности, министерство финансов обсуждает с Фондом подготовку государственного бюджета на следующий год, уменьшение бюджетного дефицита и долговой нагрузки. На уровне Национального банка Украины продолжаются технические консультации с МВФ относительно монетарной политики.

«Дополнительно идет обсуждение с министерством энергетики вопросов, касающихся нашей энергетической независимости, развития энергетического рынка — имеется в виду и добычи газа, и производство энергоресурсов», — добавил советник президента.

Еще один вопрос, который, по словам Устенко, обсуждается между Украиной и МВФ, касается реформирования судебной системы и обеспечения деятельности антикоррупционной архитектуры.

Что касается прогноза МВФ относительно роста ВВП Украины на 4%, то, по словам советника президента, это меньше, чем заложено в государственном бюджете на 2021 год.

«В госбюджете заложено 4,2-4,3% реального роста. А президент Зеленский говорит о необходимости выхода на рост от 5% в год. Потому что именно такой рост позволяет эффективно бороться с бедностью», — пояснил он.

Устенко отметил, что рост ВВП Украины в 2021 году возможен за счет повышения внутреннего потребления домохозяйств благодаря увеличению минимальной и средней заработной платы. Кредитный ресурс станет доступным, в том числе благодаря программе доступного кредитования «5-7-9%», ипотечному кредитованию и уменьшению учетной ставки НБУ. Кроме того, положительный эффект для экономики дадут инвестиции, дополнительные расходы государственного бюджета и улучшение мировой конъюнктуры.

В обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года, обнародованном на днях на сайте организации, прогнозируется рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4%, а в 2022-м — на 3,4%. Эксперты фонда считают, что экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%. Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (6%). Кроме того, в 2020 году падение украинского внутреннего валового продукта было глубже, чем сокращение мировой экономики (3,3%). МВФ также ожидает, что в 2022 году экономика Украины вырастет на 3,4%, что также хуже, чем в среднем по миру (4,2%).