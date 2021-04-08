Объективно Юлия Тимошенко нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому как союзник в этой войне, которую он объявил олигархам. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Модный эксперт объяснила, почему Тимошенко рассталась с косой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юлия Тимошенко заявляла, что предложила «Слуге народа» создать в парламенте коалицию с ее партией «Батькивщина», однако дальше разговоров дело не пошло.

Эксперт отметил, что эти переговоры об объединении действительно идут, но стороны столкнулись с целым рядом сложностей.

«Во-первых, у Тимошенко сейчас не так много аргументов, чтобы стать полезной для Зеленского, как это может показаться. Во-вторых, Тимошенко премьер-министр — это утопия, никто на это не пойдет. Вице-премьер или министр энергетики — эта тема может быть интересна», — считает Рудяков.

По его мнению, главное преимущество Тимошенко состоит в том, что «Батькивщина» остается мощной именно как партия с региональными ячейками и разветвленной структурой, в отличие от разрозненных «слуг народа».

Политолог добавил, что это объединение рано или поздно состоится, но в этом случае «Слуга народа» поглотит «Батькивщину, потому что они превосходят в количестве.

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