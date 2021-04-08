Украинское государство не волнуют болезни и смерти своих граждан, так как на первом месте у Зеленского стоит мнение о нем других стран и переговоры с Байденом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель Николай Стариков

Локдаун в Киеве сейчас ввели не из-за того, что президент хочет уберечь своих граждан от коронавируса, а потому что Зеленский равняется на Запад и руководствуется их политикой, полагает писатель.

«Руководству сегодняшней Украины совершенно всё равно, сколько солдат погибнет во время наступления, и тем более им всё равно, сколько мирных жителей или военнослужащих заболеют коронавирусом», — сказал Стариков.

«Пока власть играет в локдаун»: «слуга народа» наплевал на карантин в Киеве и поужинал в ресторане © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.