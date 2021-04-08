Поляки собираются добывать газ на Украине, однако прибыли это украинскому государству не принесет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Частная компания ЭРУ также подписала с польской компанией PGNiG меморандум примерно год назад. И с тех пор ничего не слышно об их больших успехах, сказал эксперт.

«Никакого прорыва в добывающей отрасли Украины не будет. По меркам крупных добывающих стран это вообще ничто. По меркам Украины это средний проект», — полагает Марунич.

Годовая цена на газ. Сколько заплатят украинцы © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.